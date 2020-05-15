В Индии рухнул спрос на сталь Спрос в Индии на сталь в апреле 2020 года сократился на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а такие отрасли, как автомобильная промышленность и инфраструктурное строительство, на которые приходится 80% потребления металлопродукции, практически остановились.



Согласно предварительным данным, опубликованным Объединенным комитетом по планированию (JPC) Индии, внутреннее производство стали сократилось на рекордные 69,5% год к году в апреле 2020 года. Согласно данным в течение месяца в стране было произведено всего 2,8 миллиона тонн стали.



"Отечественная сталелитейная промышленность вынуждена была сократить свое производство в виду отсутствия спроса со стороны пользователей. Ожидается, что только шесть ведущих производителей стали сообщат о производстве в течение месяца. Эти сталелитейные компании работают менее чем на половине своих мощностей", - говорится в отчете.



Ранее сегодня стало известно, что ОАЭ запретили вывоз металлолома на четыре месяца из-за дефицита на внутреннем рынке. Эмираты являются основным поставщиком лома черных металлов в Индию и вторым по величине импортёром в Пакистан.



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