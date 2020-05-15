Из-за пандемии ОАЭ запретили вывозить из страны металлолом

Согласно распоряжению Министерства экономики страны Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запретили экспорт всех видов лома черных металлов в течение четырех месяцев с 15 мая.
Целью запрета является обеспечение внутреннего производителя стали достаточным количеством сырья для ведения работ в условиях пандемии Covid-19.
Продукты, запрещенные к экспорту, перечислены под кодами ТН ВЭД 720450, 720449, 720430, 720429 и 720410, которые охватывают практически все возможные экспортные продукты из лома черных металлов, и 720421, которые представляют собой лом нержавеющей стали.
ОАЭ были крупнейшим единственным поставщиком лома черных металлов в Индию в 2019 году, поставив в прошлом году 1,15 млн тонн лома в страну и обеспечили 16,35% всего индийского импорта лома черных металлов.
ОАЭ были вторым по величине поставщиком лома черных металлов в Пакистан в 2019 году, экспортировав 656 тыс. тонн и обеспечив 18% импорта лома в эту страну.
В нормальной торговой среде перекрытие экспорта из ОАЭ приведет к значительному росту импортных цен на лом черных металлов в Южной Азии. Затем это может оказать влияние на цены в глобальном масштабе, поскольку поставщики из Великобритании, США и Европы будут переходить к переориентации объемов на контейнерные продажи, чтобы извлечь выгоду из более высоких цен в Южной Азии, что повлияет на объемные поставки в Турцию и другие крупные страны.
Ранее сообщалось, что американские производители стали уже столкнулись с резким ростом дефицита и цен на металлолом в связи с ограниченным сбором сырья на фоне введенных мер по сдерживанию пандемии.
Черный лом остается основным сырьем для сталелитейных заводов ОАЭ, несмотря на возросшее использование железа прямого восстановления (DRI) в регионе Персидского залива в последние годы.