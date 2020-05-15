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Украина ожидает первый транш МВФ в течение двух недель

15.05.20 13:03 , Бизнес Цензор
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Украина ожидает получение первого транша от новой программы с МВФ в течении одной-двух недель, заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив. Об этом пишет Reuters.

При этом, по словам Ю.Ковалив, общий размер программы кредитования МВФ для Украины еще дорабатывается.

В среду Верховная Рада приняла законопроект о банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" закон), который устраняет последнее препятствие для предоставления МВФ помощи экономике Украины.

Ю.Ковалив заявила, что принятие законопроекта и другие шаги являются "явным свидетельством того, что у Украины есть большие обязательства по проведению реформ".

Как сообщалось, на заседании 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении так называемый "антиколомойский" закон, которым среди прочего исключена возможность возвращения ПриватБанка бывшим собственникам по решениям судов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль перед этим заявил в парламенте, что Украина может получить денежный транш от МВФ в конце мая.

МинПром

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