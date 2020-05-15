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Украинские АЭС работают на минимуме мощности

15.05.20 12:46 , Бизнес Цензор
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14 мая был установлен исторический минимум общей мощности украинских атомных блоков, написал нардеп Андрей Герус в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

После остановки третьего блока Южно-Украинской АЭС, сообщает А.Герус, общая работающая мощность атомных блоков украинских АЭС упала до 6780 МВт

"Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины", - заявил А.Герус.

По данным депутата, месяц назад атомные блоки вырабатывали мощность в 9150 МВт, что на 35% нынешних показателей.

"На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Это и логично, чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена. В то же время видим дополнительную нагрузку на угольных электростанциях (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках", - сообщил он.

На совещании у премьер-министра Дениса Шмыгаля 27 апреля рассматривался проект прогнозного баланса энергосистемы Украины. По результатам его рассмотрения, с учетом обозначенных в проекте прогноза показателей работы атомной генерации "Энергоатом" направил "Укрэнерго" доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году.

МинПром

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