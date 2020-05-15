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Азиатский банк развития оценил потери мировой экономики в 10% ВВП

15.05.20 12:31 , Интерфакс
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Азиатский банк развития (АБР) заявил в пятницу, что потери мировой экономики, вызванные пандемией коронавируса, могут составить в этом году от 5,8 трлн до 8,8 трлн долл.

Это вдвое превышает предыдущий прогноз банка, поскольку продолжающиеся во многих странах мира меры сдерживания парализуют экономическое развитие.

"Этот новый анализ представляет собой широкую картину очень значительного потенциального экономического воздействия COVID-19. В нем также подчеркивается важная роль политических мер, которые могут помочь смягчить ущерб, наносимый экономике", - сказал главный экономист АБР Ясуюки Савада.

По прогнозу, потери в 8,8 трлн долл. предполагают, что ограничения будут действовать в течение полугода, 5,8 трлн долл. – если экономика не восстановится за три месяца.

МинПром

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