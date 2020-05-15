Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинские порты увеличили перевалку грузов на 12,6%

15.05.20 12:21
печать
размер текста:

За 4 месяца 2020 года портовые операторы в морских портах Украины перевалили 55 млн тонн грузов, что на 6,1 тонн или на 12,6% больше чем за аналогичный период прошлого года. Перевалка экспортных грузов выросла до 42,5 млн тонн (+ 11,0%), импортных до 8 млн тонн (+ 18,6%), транзитных до 3,8 млн тонн (+ 15,6%), каботажных до 0,6 млн тонн (+ 31,0%).

Как сообщили в пресс-службе АМПУ, традиционно лидерами по объемам перевалки являются зерновые грузы и руда. В указанный период первое место занимают зерновые грузы в объеме 18,7 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличение объемов перевалки зерновых составляет 5%. На втором месте — руда, перевалка которой уже составила 13,8 млн тонн, что на 30,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Перевалка угля выросла в два раза и составляет 2,5 млн тонн, а нефти — в пять раз, объемом обработки до 0,8 млн тонн. Перевалка контейнеров достигла отметки в 357,7 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 17,2%.

Прирост показателей экспорта обеспечен перевалкой зерновых грузов до 18,2 млн тонн (+ 5,3%), железной руды до 10,9 млн тонн (+ 45,4%), масла до 2,2 млн тонн (+ 8,8%). В структуре импорта, прирост показателей осуществлен увеличением обработки угля до 2,3 млн тонн (+ 106,9%), нефти до 0,5 млн тонн (+ 213,6%), нефтепродуктов до 0,4 млн тонн (+233,3%). Транзитные перевозки увеличились вследствие прироста перевалки руды до 1,1 млн тонн (+34,0%) и нефти до 0,4 млн тонн, а во внутреннем сообщении перевалка достигла 0,6 млн тонн (+ 31%) за счет перевозок черных металлов до 0,1 млн тонн (+ 170,4%).

По объемам перевалки лидерами являются четыре морских порта, которые в целом обработали 47,7 млн тонн грузов, что составляет 87% от общих показателей обработки в морских портах Украины. Флагманом перевалки грузов в январе — апреле 2020 года стал морской порт Пивденный с объемом 20,6 млн тонн обработанного груза (+ 33,3%). На втором месте — морской порт Николаев с перевалкой в 10,3 млн тонн (- 4,0%), а на третьем и четвертом местах морские порты Черноморск и Одесса с объемами 8,5 млн тонн (+ 1%) и 8,3 млн тонн (+ 3,5%) соответственно. Динамично увеличивает перевалку грузов морской порт Мариуполь до 2,2 млн тонн, что больше на 0,5 млн тонн или 33% к аналогичному периоду прошлого года и морской порт Ольвия до 1,5 млн тонн с приростом 0,7 млн тонн или 89,2%.

С начала года по реке Днепр осуществлено 1694 рейса, что на 12,4% меньше чем за аналогичный период 2019 года. В указанный период было перевезено 1902,1 тыс. тонн грузов. Преимущественно — стройматериалов (874,8 тыс. тонн), зерновых (820,6 тыс. тонн), металлопродукции (202 тыс. тонн) и других грузов. Положительную тенденцию по перевозкам демонстрируют строительные грузы с приростом в объеме 143,6 тыс. тонн или 19,6%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:53
Роснефть полностью прекратила работу в Венесуэле
13:38
В Индии рухнул спрос на сталь
13:22
Из-за пандемии ОАЭ запретили вывозить из страны металлолом
13:03
Украина ожидает первый транш МВФ в течение двух недель
12:46
Украинские АЭС работают на минимуме мощности
12:31
Азиатский банк развития оценил потери мировой экономики в 10% ВВП
12:17
Несмотря на пандемию, стальная промышленность КНР работает стабильно
12:03
Руда в Китае подорожала до максимума за 9,5 месяцев
11:37
Коронавирус не повлияет на безвизовый статус Украины
11:25
Агентство Platts сохранило негативный прогноз ArcelorMittal
11:12
Китайская экономика пока еще не вернулась к нормальным уровням
10:37
Северный поток-2 останется под действием газовой директивы ЕС
10:10
Китайские компании наращивают производство металлов
09:59
Еврокомиссия начала расследовать импорт турецкого г/к рулона
09:38
Подписание Зеленским закона 1210 станет катастрофой для украинских производителей
09:12
Рост спроса в Китае подстегнул цены на нефть
08:53
ArcelorMittal отложила временную приостановку домны на заводе Fos-sur-Mer
08:06
В ООН ожидают падения мировой экономики на 3,2%
14.05.20
17:54
Азербайджанская компания Socar хотела бы хранить нефть в Украине
17:37
Антиколомойский закон опять заблокировали в Раде
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!