Руда в Китае подорожала до максимума за 9,5 месяцев Фьючерсы на железную руду в Китае выросли до самого высокого уровня за девять с половиной месяцев в среду, что было обусловлено повышением спроса на сырье, поскольку сталелитейные заводы увеличили объемы производства на фоне повышения нормы прибыли, передает Reuters.



Наиболее активные фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в сентябре подорожали на 2,4% до 647 юаней ($ 91,22) за тонну. Контракт закрылся на 2,1%, самого высокого уровня с 1 августа.



"За последние 15 дней рентабельность в черной металлургии Китая улучшается, и это побуждает комбинаты наращивать производство, а также использовать высококачественную железную руду", - пишет сингапурская компания по анализу данных о стали и железной руде Tivlon Technologies.



Спотовые цены на железную руду с содержанием железа 62% и 65% для поставки в Китай в мае подскочили на 5% и составили во вторник 88,8 долл. за тонну и 105,5 долл. за тонну соответственно.



Tivlon Technologies предупредила, что с ростом коэффициента использования на доменных и электродуговых печах, прибыль может сузиться, что приведет к снижению интереса к высококачественной железной руде.



МинПром



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