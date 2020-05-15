Агентство Platts сохранило негативный прогноз ArcelorMittal Агентство Platts подтвердило свой кредитный рейтинг BBB - крупнейшего в мире производителя стали ArcelorMittal с негативным прогнозом на фоне постоянного давления со стороны слабых рыночных условий. Однако рейтинговое агентство заявило, что "дно" спроса на сталь уже позади.



"Производство в Европе и США прекращается из-за пандемии COVID-19, которая привела к беспрецедентному падению спроса на сталь в апреле, в то время как спрос, вероятно, останется неопределенным до конца года", - говорится в заявлении S&P Global Ratings.



Агентство заявило, что в связи с "падением" спроса на сталь в текущем квартале оно пересмотрело в сторону понижения свои ожидания относительно финансовых показателей ArcelorMittal на оставшуюся часть года, предполагая, что базовый показатель EBITDA составляет менее 4 млрд долл. (вместо предполагаемых 5,8–6,3 млрд долл.). в начале февраля.



S&P Global Ratings опубликовало свое заявление вскоре после того, как ArcelorMittal объявила о начале работы по привлечению капитала на сумму около 2 млрд долл., главным образом для ускорения сокращения его чистого долга - 31 млрд долл. на 31 марта - до целевого уровня 7 млрд долл. Семейный фонд Миттал примет участие в привлечении капитала, вложив 200 млн долл.



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