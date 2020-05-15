Китайская экономика пока еще не вернулась к нормальным уровням Китайская экономика продолжила восстановление в апреле, однако активность еще не вернулась к нормальным уровням после спада, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявила официальный представитель Государственного статистического управления КНР (ГСУ) Лю Айхуа.



"Мы видим положительную динамику большинства индикаторов, - сообщила Лю Айхуа в ходе брифинга в пятницу. - В определенной степени улучшение связано с отложенным подъемом".



По ее словам, промышленные компании чувствуют себя лучше, чем представители сферы услуг и строительного сектора.



Согласно данным на 25 апреля, около 85% крупных промышленных компаний КНР восстановили более половины своих операций, отметила она. В сфере услуг и строительном секторе доля таких компаний составляла соответственно 70% и 60%.



Объем промпроизводства в Китае в апреле вырос на 3,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как розничные продажи снизились на 7,5%.



Лю Айхуа отметила, что промышленный сектор КНР восстанавливается быстрее, чем потребительский, учитывая сохраняющиеся сложности в таких сферах, как туризм и ресторанный бизнес.



Отвечая на вопрос о том, сможет ли китайская экономика избежать рецессии, Лю Айхуа заявила, что преодолеть ущерб, нанесенный экономике коронавирусом, будет сложно, учитывая, что вспышка в Китае переросла в пандемию.



Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) продолжает вливания ликвидности, стремясь подтолкнуть банки к наращиванию объемов кредитования для поддержки восстановления экономики.



В пятницу НБК предоставил банкам кредиты на сумму 100 млрд юаней ($14,1 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Центробанк сохранил ставку по кредитам в рамках этой программы на рекордно низком уровне 2,95% годовых.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



