Северный поток-2 останется под действием газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии отказало российскому проекту "Северный поток-2" в иммунитете к газовой директивы Европейского Союза. Об этом сообщается на сайте агентства.



Согласно документу, регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG, постановив, что газопровод подлежит европейскому регулированию.



Российский "Газпром" с начала года требовал освободить "Северный-поток-2" от регулирования ЕС. Такая возможность предусмотрена в измененной газовой директиве ЕС при направлении соответствующего запроса в регулятор той страны Евросоюза, в территориальных водах которой заканчивается трубопровод.



Отметим, газовая директива ЕС является одним из ключевых документов европейского энергетического законодательств, который регулирует рынки газа на территории Евросоюза. Согласно газовой директиве "Газпром" сможет использовать "Северный поток-2" после завершения строительства только на 50%. Оставшиеся мощности должны быть предоставлены третьим поставщикам.



Напомним, в феврале "Газпром" попросил Германию вывести Nord Stream -2 из-под европейской газовой директивы.



Несмотря на санкции США, российская сторона утверждает, что "Северный поток-2" запустят до конца года или в I квартале 2021 года.



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