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Еврокомиссия начала расследовать импорт турецкого г/к рулона

15.05.20 09:59 , Steelland
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Европейская комиссия начала расследование демпинга горячекатаной листовой стали из Турции по жалобе Европейской ассоциации черной металлургии Eurofer.

По словам ассоциации, Турция была основным источником импорта готовой стальной продукции в ЕС в 2018 году, прирост составил 65% до 6,17 миллиона ​​тонн по сравнению с предыдущим годом.

"Расследование определит, был ли демпинг исследуемого продукта ... и нанес ли импортированный товар ущерб промышленности", - говорится в сообщении Комиссии в своем официальном журнале в четверг.

Европейская сталелитейная промышленность столкнулась с сокращением видимого потребления стали на 5,3% в 2019 году, что является худшим показателем с 2012 года.

Пандемия COVID-19 еще больше подорвала деловую активность, поскольку основные сектора конечного использования, такие как автопроизводители, закрылись, что побудило производителей стали, таких как ArcelorMittal, перевести доменные печи на холостой ход или закрыть.

Eurofer заявила в прошлом месяце, что производство стали в ЕС сократилось примерно на 50%, а новые заказы упали на 70-75% и предупредила, что кризис коронавируса может привести к огромным запасам стали, которые могут затем затопить Европейский Союз, когда спрос вернется.

В 2018 году ЕС ввел гарантии для контроля над поступающей сталью, чтобы защитить европейских производителей после того, как Вашингтон установил 25% -ные тарифы на сталь, которые закрыли американский рынок для многих экспортеров.

МинПром

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