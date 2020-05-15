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Китайские компании наращивают производство металлов

15.05.20 10:10 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным обзора китайской цветной металлургии, подготовленного изданием Shanghai Metals Market (SMM), в апреле большинство подотраслей продемонстрировали рост по сравнению как с мартом, так и с апрелем 2019 г.

В частности, в апреле производство катодной меди в Китае превысило на 6,5% показатель аналогичного месяца прошлого года и достигло 752,4 тыс. т. Благодаря этому отрасль смогла отыграть ранее понесенные потери, и по итогам четырех месяцев объем выпуска достиг 2,91 млн. т, что всего на 0,3% меньше, чем в тот же период годом ранее.

Как отмечает SMM, в апреле китайским производителям меди в целом удалось решить проблему с отгрузками серной кислоты, которую ранее было некуда девать из-за падения внутреннего спроса. Однако в ближайшие месяцы рафинировочные заводы могут столкнуться с новыми трудностями вследствие приостановки добычи меди в странах Латинской Америки во время карантина. На июнь-июль SMM прогнозирует дефицит медного концентрата и сокращение производства катодной меди в Китае.

Объем выплавки первичного алюминия составил, по данным SMM, в апреле 2,96 млн. т, на 2,4% больше, чем в тот же месяц прошлого года. Всего за четыре месяца в стране было получено около 11,93 млн. т металла, что на 3,6% больше, чем год назад. Правда, следует отметить, что в отношении алюминия оценки SMM не всегда совпадают с данными официальной статистики.

Как отмечает издание, в дальнейшем производство алюминия в стране будет увеличиваться за счет ввода в строй новых мощностей. В то же время, по итогам четырех месяцев потребление сократилось на 5,5% до 10,7 млн. т.

Также в апреле в Китае выросло производство цинка, составив 479,6 тыс. т, на 4,0% больше, чем годом ранее. Выпуск свинца прибавил 1,1% до 262 тыс. т. Производство рафинированного никеля увеличилось более чем на 14,5% до 14,4 тыс. т, но зато почти на 20%, до 38,4 тыс. т, упал выпуск никельсодержащего чугуна в пересчете на никель. Спад в провинции Юньнань сказался на состоянии олова, которого было получено в апреле 10,73 тыс. т, на 10,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

МинПром

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