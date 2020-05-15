Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Рост спроса в Китае подстегнул цены на нефть

15.05.20 09:12
печать
размер текста:

Цены на нефть продолжают расти в пятницу после публикации данных, указавших на увеличение спроса на нефть в Китае и усиливших надежды на постепенное устранение избыточного предложения на рынке, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 07.40 по киевскому времени выросли на 2,3% до 31,85 долл. за баррель после скачка почти на 7% в четверг. С начала недели Brent подорожала на 1,8% и может завершить в плюсе третью неделю подряд.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI подорожали на 1,5% до 27,97 долл. Накануне WTI подскочила на 9%, а с начала недели - более чем на 12%.

Объем нефтепереработки в Китае в апреле составил 53,85 миллиона тонн, или около 13,1 миллиона баррелей в сутки, показывают обнародованные в пятницу данные Национального бюро статистики. Это примерно на 11% больше, чем в марте, и на 0,8% выше показателя за апрель 2019 года.

Фундаментальные показатели рынка явно улучшаются, - сообщили аналитики ING Research. - Но мы по-прежнему считаем, что в ближайшей перспективе потенциал роста ограничен, учитывая то, что мы все еще находимся в условиях избыточного предложения”.

Вместе с тем оптимизм относительно сокращения запасов крепнет.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что запасы сократятся примерно на 5,5 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии 2020 года. В США нефтяные запасы снизились по итогам недели впервые за последние 15 недель.

Тем временем государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейший экспортер нефти в мире, снизила объем июньских поставок нефти как минимум трем клиентам в Азии, сказали Рейтер три знакомых с ситуацией источника в четверг.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:37
Северный поток-2 останется под действием газовой директивы ЕС
10:10
Китайские компании наращивают производство металлов
09:59
Еврокомиссия начала расследовать импорт турецкого г/к рулона
09:38
Подписание Зеленским закона 1210 станет катастрофой для украинских производителей
08:53
ArcelorMittal отложила временную приостановку домны на заводе Fos-sur-Mer
08:06
В ООН ожидают падения мировой экономики на 3,2%
14.05.20
17:54
Азербайджанская компания Socar хотела бы хранить нефть в Украине
17:37
Антиколомойский закон опять заблокировали в Раде
17:12
PGNiG требует от Газпрома 1,5 млрд долл.
16:55
Трамп пригрозил полностью прекратить отношения с Китаем
16:39
Украина не может иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию – Шмыгаль
16:19
В НБУ рассказали, на что потратят деньги МВФ
16:11
АМКР остановил работу участка № 1 цеха блюминг
16:05
2021 станет годом экономического величия Америки – Трамп
15:52
ЕС пообещал Украине ускорить получение промышленного безвиза
15:31
Криклий предложил заменить маршрутки электробусами
15:09
Лукашенко возмущен ценами на российский газ для Беларуси
14:53
Cleveland-Cliffs надеется перезапустить производство во II квартале
14:36
Недельное производство стали в США снизилось на 36%
14:19
Мексика задумалась о продлении пошлин на трубы из США
13.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!