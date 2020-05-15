Рост спроса в Китае подстегнул цены на нефть Цены на нефть продолжают расти в пятницу после публикации данных, указавших на увеличение спроса на нефть в Китае и усиливших надежды на постепенное устранение избыточного предложения на рынке, передает Reuters.



Фьючерсы на нефть марки Brent к 07.40 по киевскому времени выросли на 2,3% до 31,85 долл. за баррель после скачка почти на 7% в четверг. С начала недели Brent подорожала на 1,8% и может завершить в плюсе третью неделю подряд.



Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI подорожали на 1,5% до 27,97 долл. Накануне WTI подскочила на 9%, а с начала недели - более чем на 12%.



Объем нефтепереработки в Китае в апреле составил 53,85 миллиона тонн, или около 13,1 миллиона баррелей в сутки, показывают обнародованные в пятницу данные Национального бюро статистики. Это примерно на 11% больше, чем в марте, и на 0,8% выше показателя за апрель 2019 года.



“Фундаментальные показатели рынка явно улучшаются, - сообщили аналитики ING Research. - Но мы по-прежнему считаем, что в ближайшей перспективе потенциал роста ограничен, учитывая то, что мы все еще находимся в условиях избыточного предложения”.



Вместе с тем оптимизм относительно сокращения запасов крепнет.



Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что запасы сократятся примерно на 5,5 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии 2020 года. В США нефтяные запасы снизились по итогам недели впервые за последние 15 недель.



Тем временем государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейший экспортер нефти в мире, снизила объем июньских поставок нефти как минимум трем клиентам в Азии, сказали Рейтер три знакомых с ситуацией источника в четверг.



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