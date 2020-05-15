Подписание Зеленским закона 1210 станет катастрофой для украинских производителей

Наложение вето на закон 1210 со стороны главы государства является абсолютно правильным решением. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.
"Это нужно было сделать сразу. А теперь, когда мы стоим перед лицом глобального экономического кризиса, когда другие страны защищают своих производителей, подписание данного закона просто стало бы катастрофой для украинских производителей, предпринимателей и для страны в целом", - сказал он.
По мнению политика, в ближайшее время нужно пересмотреть и доработать отдельные нормы данного закона в соответствии с новой реальностью, в которой оказались украинские предприниматели, украинский бизнес. Государство должно пойти им навстречу, снизить фискальную нагрузку и создать стимулы для восстановления промышленности и экономики.
Напомним, вчера уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен ветировать принятый в январе ВР налоговый закон №1210 со своими предложениями.