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Подписание Зеленским закона 1210 станет катастрофой для украинских производителей

15.05.20 09:38
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Наложение вето на закон 1210 со стороны главы государства является абсолютно правильным решением. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Это нужно было сделать сразу. А теперь, когда мы стоим перед лицом глобального экономического кризиса, когда другие страны защищают своих производителей, подписание данного закона просто стало бы катастрофой для украинских производителей, предпринимателей и для страны в целом", - сказал он.

По мнению политика, в ближайшее время нужно пересмотреть и доработать отдельные нормы данного закона в соответствии с новой реальностью, в которой оказались украинские предприниматели, украинский бизнес. Государство должно пойти им навстречу, снизить фискальную нагрузку и создать стимулы для восстановления промышленности и экономики.

Напомним, вчера уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен ветировать принятый в январе ВР налоговый закон №1210 со своими предложениями.

МинПром

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