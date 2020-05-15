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ArcelorMittal отложила временную приостановку домны на заводе Fos-sur-Mer

15.05.20 08:53 , Металлоснабжение с сбыт
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Корпорация ArcelorMittal отложила на месяц временную остановку доменной печи № 2 на металлургическом комбинате Fos-sur-Mer на юге Франции. Ранее предполагалось, что комбинат, где одна доменная печь уже была выведена из эксплуатации в конце марта, прекратит выплавку чугуна в конце июня.

По данным руководства местного профсоюза, решение ArcelorMittal обусловлено получением нескольких новых заказов, но компания в целом не собирается оставлять предприятие в строю дольше необходимого.

Производственная мощность комбината составляет около 4 млн. т в год, причем 80% поставок осуществляется для нужд автомобилестроения. Причем большая часть продаж приходится на Италию, Испанию и другие страны Средиземноморья.

Как считает региональная металлургическая ассоциация Eurofer, докризисный уровень потребления стальной продукции в Европе может не восстановиться до конца 2020 — начала 2021 г. По крайней мере, потребительский рынок в регионе останется в депрессивном состоянии, по меньшей мере, до конца текущего года. Загрузка мощностей промышленных предприятий также будет долгое время ограниченной.

После прекращения выплавки чугуна и стали на комбинате Florange в 2012 г. во Франции осталось всего два меткомбината - Fos-sur-Mer и Dunkerque, оба входят в группу ArcelorMittal. Они имеют совокупную производственную мощность в 11 млн. т и оснащены соответственно двумя и тремя доменными печами, но в настоящее время на каждом из предприятий функционирует всего по одной печи.

МинПром

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