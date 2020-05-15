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В ООН ожидают падения мировой экономики на 3,2%

15.05.20 08:06
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Мировая экономика испытает в текущем году падение в размере 3,2% или 8,5 трлн долл. в денежном выражении в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом говорится в докладе "Мировое экономическое положение и перспективы", который был подготовлен Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН.

"Потери в таких размерах сведут на нет прирост мирового ВВП за предыдущие 4 года, — отмечается в документе. - При этом падение ВВП индустриально развитых стран будет больше — до 5%, а совокупный ВВП развивающихся стран в 2020 году сократится на 0,7%".

Под ограничительными мерами в связи с пандемией нового коронавируса оказалось 90% мировой экономики. Это привело к перебоям в работе производственных цепочек, снижению потребительского спроса, росту безработицы.

Согласно подсчетам специалистов ООН, пандемия приведет к массовому обнищанию, когда 34,3 млн человек окажутся за чертой крайней нищеты. Из этого количества 56% придется на Африку.

"Позитивным фактором являются принимаемые сейчас правительствами многочисленных стран мира стимулирующие меры, которые достигают 10% мирового ВВП, — заявил главный экономист ООН и помощник генерального секретаря по экономическому развитию Эллиот Харрис. — Темпы восстановления мировой экономики после завершения пандемии напрямую зависят от способности государств сохранить рабочие места в экономике и обеспечить доходы для наиболее пострадавших групп населения".

МинПром

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