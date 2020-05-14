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Азербайджанская компания Socar хотела бы хранить нефть в Украине

14.05.20 17:54 , Интерфакс Украина
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Азербайджанская компания Socar проявляла интерес к хранению нефти в Украине, но действующее законодательство пока не позволяет предоставлять такую услугу, сообщил гендиректор АО "Укртранснафта" и глава нефтяного дивизиона группы "Нафтогаз" Николай Гавриленко в четверг в эфире YouTube-канала encorr.

"Та же Socar, когда обратились к нам, сказала: мы хотим хранить у вас нефть в пределах года с возможностью принятия решения, куда ее девать: либо перерабатывать у вас, либо вывозить трубопроводным транспортом в сторону Беларуси, либо снова на воду с погрузкой на танкеры и реализовывать на свободном рынке. Наше законодательство такой возможности пока не позволяет", - сказал он.

Н.Гавриленко напомнил, что компания обратилась в Министерство финансов с целью получения разрешения на создание лицензионного таможенного склада на базе своих мощностей для предоставления услуги по хранению нефти.

По его словам, первоначально нефть может храниться в линейной части участка нефтепровода Кременчуг-Лисичанск, где есть техническая возможность разместить порядка 400 тыс. тонн нефти.

"Мы подали в Министерство финансов соответствующие инициативы, где в том числе предлагаем признать недействующий участок нефтепровода емкостью с определенными нюансами. Если это будет принято, мы сможем выйти на рынок с такой емкостью, как эта линейная часть нефтепровода", - уточнил глава "Укртранснафты".

Н.Гавриленко также сообщил, что резервуарный парк в принадлежащем компании МНТ "Пивденный" в настоящее время может вместить 200 тыс. куб. м, или 170 тыс. тонн, но этого недостаточно даже для размещения нефти с двух танкеров по 90 тыс. тонн.

"Даже если мы один примем и положим на хранение, то второй мы уже не сможем принять для, допустим, осуществления транспортировки в интересах Беларуси или Кременчуга", - пояснил он.

Глава "Укртранснафты" напомнил, что компания имеет планы по расширению резервуарного парка МНТ "Южный" с установкой четырех резервуаров емкостью по 120 тыс. каждый в рамках обязательства Украины перед ЕС по созданию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. В то же время законопроект по созданию запасов, который даст обоснования для реализации проекта, все еще находится на согласовании в министерствах и ведомствах.

МинПром

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