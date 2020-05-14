Антиколомойский закон опять заблокировали в Раде В Верховной Раде Украины зарегистрировали два проекта постановлений, которые блокируют подписание антиколомойского закона о банках. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.



Так, до рассмотрения постановлений в сессионном зале подписание закона заблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.



В частности, на сайте ВР зарегистрированы 2 проекта постановлений №№2571-д-П - 2571-д-П1 "Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Авторы документов - внефракционный Антон Поляков и нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.



Напомним, в Окружной административный суд Киева подали иск с требованием признать незаконность принятия антиколомойского закона о банках.



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