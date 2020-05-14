PGNiG требует от Газпрома 1,5 млрд долл. Польская компания PGNiG ведет переговоры с "Газпромом" о возвращении российской компанией 1,5 млрд долл. компенсации за полученный с 2014 года газ по завышенным ценам, в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от 30 марта этого года. Об этом в эфире Tvp.info заявил председатель PGNiG Ежи Квецинский.



"Сейчас ведем переговоры относительно возвращения "Газпромом" переплаты, которую мы сделали с ноября 2014 году до февраля этого года. Мы оцениваем, что эта переплата составляет 1,5 млрд долл.", - заявил Е.Квецинский, добавив, что не хочет вдаваться в детали.



В то же время он сообщил, что "Газпром" в итоге начал выставлять польской компании меньшие счета за газ с учетом решения Стокгольмского арбитража от 30 марта этого года.



Как известно, в конце марта PGNiG выиграла в арбитражном суде в Стокгольме дело против российского газового монополиста ОАО "Газпром" относительно завышенной цены на импортируемый из России газ.



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