Украина не может иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию – Шмыгаль Экологически чистая энергия в Украине должна развиваться и постепенно переходить к рыночным условиям, но в период кризиса в энергетической сфере страна не может себе позволить иметь самую дорогую зеленую энергию в Европе.



Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время второй встречи с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, при участии и.о. министра энергетики Ольги Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.



"Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии. Это ответственно перед страной", – заявил Шмыгаль.



В ходе встречи стороны обсудили проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине.



Согласно сообщению, в процессе обсуждения "удалось максимально сблизить" позиции правительства, Министерства энергетики и защиты окружающей среды и производителей ВИЭ.



По результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки. В понедельник, 18 мая, планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



