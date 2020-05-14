Трамп пригрозил полностью прекратить отношения с Китаем Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить отношения с Пекином из-за ситуации с пандемией COVID-19. Ранее глава Белого дома обвинил власти КНР в сокрытии информации о распространении коронавируса.



"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать... Мы могли бы разорвать все отношения",— сказал Трамп в интервью Fox Business.



По его словам, разрыв отношений привел бы к экономии определенных средств. "Теперь, если бы ты это сделал, что бы случилось? Ты бы сэкономил 500 млрд долл., если бы разорвал все отношения",— сказал в интервью журналисту глава Белого дома.



Американский президент добавил, что сейчас он не намерен общаться с председателем КНР Си Цзиньпином. "У меня очень хорошие отношения с Си Цзиньпином, но сейчас я не хочу с ним беседовать",— сказал он.



Ранее Трамп написал в Twitter, что очень дорого "иметь дело с Китаем". "Мы только что заключили отличную сделку, чернила едва высохли, и мир пострадал от чумы из Китая. 100 торговых сделок не смогут изменить ситуацию: все эти потерянные невинные жизни",— добавил он.



МинПром



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