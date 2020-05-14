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АМКР остановил работу участка № 1 цеха блюминг

14.05.20 16:11
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Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" остановил работу участка № 1 цеха блюминг. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, цех блюминг-1 начал свою работу в 1958 году, еще спустя несколько лет предприятие ввело в эксплуатацию блюминг-2. В 2015 году первый и второй блюминги "АрселорМиттал Кривой Рог" были объединены в единый цех в составе двух участков.

Участок № 1 цеха выполнял прокатку квадратной стальной заготовки различного сечения (300×300 мм, 150×150 мм, 130 х 130 мм, 125х125 мм, 80×80 мм), а также бандажной полосы 32х126 мм.

В настоящее время первый участок блюминга уже отключен от источников энергоснабжения, кроме дежурного освещения и систем аварийного обеспечения. Ранее были разработаны мероприятия для поддержки работоспособности необходимого оборудования, всех аварийных и дренажных систем объекта., говорится в сообщении.

Ранее "АрселорМиттал Кривой Рог" выпускал арматурный прокат исключительно из катаной заготовки, произведенной путем разливки в слитки и прокатки на блюминге. В результате реконструкции мелкосортного стана № 250-4 предприятие сможет производить арматуру из литой заготовки 150х150 мм, произведенной в отделении непрерывной разливки стали.

Компания также сообщает, что после закрытия участка № 1 общий уровень производства "АрселорМиттал Кривой Рог" не изменится, благодаря перераспределению потока стали на МНЛЗ и второй участок блюминга.

МинПром

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