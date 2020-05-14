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В НБУ рассказали, на что потратят деньги МВФ

14.05.20 16:19 , Экономическая правда
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Сотрудничество с МВФ открывает для Украины двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Еврокомиссии и правительств Японии и Канады, а все средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил председатель НБУ Яков Смолий.

По его словам, Украина сможет получить первый транш по новой программе сотрудничества с Фондом в конце мая - начале июня, все средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета.

Я.Смолий добавил, что до конца года МВФ может предоставить Украине до 3,5 млрд долл. Общая сумма программы, которая продлится 1,5 года, - около 5 млрд долл.

Глава Нацбанка подчеркнул, что общая сумма займов от МВФ, которые Украина может получить в 2020-2021 годах и по программе stand-by, и по программе расширенного финансирования, которая обсуждалась ранее, является одинаковой.

"По предварительной договоренности, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита", - добавил он.

МинПром

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