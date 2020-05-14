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2021 станет годом экономического величия Америки – Трамп

14.05.20 16:05 , РБК Украина
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Президент США Дональд Трамп ожидает, что в третьем квартале 2020 начнется движение к восстановлению экономики, поскольку все больше штатов снова открываются для бизнеса. Об этом он сказал в интервью FOX Business.

По его словам, третий квартал будет переходным к росту. "Я называю это переходом к величию... Мы собираемся преуспеть в четвертом квартале, и я думаю, что в следующем году, со всеми стимулами, всеми вещами, которые мы сделали, я думаю, что у нас будет один из лучших экономических годов, которые у нас когда-либо были", - сказал Д.Трамп.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, правительство уже вложило в экономику около 3 трлн долл.

Д.Трамп также хочет, чтобы укрепление доллара сопровождало восстановление экономики.

"Это хорошее время, чтобы иметь сильный доллар, потому что весь мир, вы знаете, мы платим ноль процентов, верно. Этого тоже никогда не было. Мы платим так мало. Все хотят быть в долларе, потому что мы держали его сильным. Я бы сохранял его сильным", - сказал он.

МинПром

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