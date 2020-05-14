Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЕС пообещал Украине ускорить получение промышленного безвиза

14.05.20 15:52 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи в ходе видеовстречи договорились ускорить совместную работу над заключением "промышленного безвиза" и придать дополнительный импульс работе по обновлению Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Собеседники договорились ускорить совместную работу по подготовке к заключению "промышленного безвиза" между Украиной и ЕС (Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), после того как переговорные процессы замедлились из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении на сайте МИД в четверг 14 мая.

Как отмечается, отдельное внимание собеседники уделили поддержке ЕС украинского малого и среднего бизнеса.

"Дмитрий Кулеба и Оливер Варгеи согласились придать дополнительный импульс работе по обновлению Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, присоединению Украины к Соглашению об общем авиационном пространстве, интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, участию Украины как неотъемлемой составляющей в реализации Европейского зеленого соглашения", - информирует МИД.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:19
В НБУ рассказали, на что потратят деньги МВФ
16:11
АМКР остановил работу участка № 1 цеха блюминг
16:05
2021 станет годом экономического величия Америки – Трамп
15:31
Криклий предложил заменить маршрутки электробусами
15:09
Лукашенко возмущен ценами на российский газ для Беларуси
14:53
Cleveland-Cliffs надеется перезапустить производство во II квартале
14:36
Недельное производство стали в США снизилось на 36%
14:19
Мексика задумалась о продлении пошлин на трубы из США
14:09
Бразилия резко нарастила экспорт лома
13:53
Европарламент ускорит предоставление 1,2 млрд евро Украине
13:35
Поставки по нефтепроводу Дружба упали на 20%
13:18
Норникель не испытывает проблем со сбытом из-за пандемии
13:02
Нафтогаз уплатил налогов на 25% меньше
12:41
Эксперты МЭА изменили прогноз по спросу на нефть
12:31
Газпром в первом квартале получил 4,2 млрд долл убытка
12:22
КНР отменила пошлины на концентрат редкоземельных металлов из США
12:06
Минюст США заставит Novelis продать часть активов Aleris
11:58
Saudi Aramco сократит поставки нефти в США и ЕС
11:46
США подозревают Вьетнам в нелегальной перепродаже китайского проката
11:34
Мининфраструктуры обнародовало план по возобновлению работы транспорта
13.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!