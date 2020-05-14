Криклий предложил заменить маршрутки электробусами Министерство инфраструктуры Украины инициировало законопроект, которым предлагает новую модель общественного транспорта в стране, позволяющую заменить маршрутки частными автобусами и электробусами.



Об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.



"Тогда города смогут расшить перечень транспортных средств, которые функционируют как общественный транспорт. Это даст возможность заменить маршрутки нормальными автобусами и электробусами. Но это уже будут частные перевозчики, которые будут предоставлять эту услугу городу и его коммунальным предприятиям. Тогда маршрутки вообще практически уйдут в прошлое", – сказал В.Криклий.



При этом, говоря о запуске маршруток в связи с выходом из карантина, министр отметил, что это уже вопрос к местной власти, готовы ли они отпускать маршрутные такси.



"Как по мне, еще не время запускать маршрутные такси", – добавил В.Криклий.



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