Лукашенко возмущен ценами на российский газ для Беларуси Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в год 75-летия победы во Второй мировой войне Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Беларусь.



Об этом президент Беларуси заявил на встрече с главой правительства страны Сергеем Румасом, передает БизнесЦензор.



"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долл.: 65-68 долл., но никак не 127 долл, как для Беларуси", – сказал А.Лукашенко.



"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до 70 долл, как у меня информация (там по-разному было), но никак не 127 долл., как для Беларуси", – заявил белорусский президент.



Как сообщалось, А.Лукашенко уже призывал Россию снизить цены на газ для Беларуси до мировых.



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