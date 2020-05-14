Cleveland-Cliffs надеется перезапустить производство во II квартале

Компания Cleveland-Cliffs ожидает, что ее сталелитейные операции в США начнут нормализоваться во втором и третьем кварталах, в зависимости от перезапуска автомобильного завода. Об этом сообщает Argus Media.
В первом квартале Cliffs приостановили работу своих сталелитейных заводов AK Steel в Дирборне и Мэнсфилде, железорудных рудников Northshore и Tilden и сократили производство AK Tube примерно на 65% в ответ на пандемию Covid-19.
Cliffs ожидает, что операции, исключая постоянное отключение стана горячей прокатки в Дирборне, начнут возвращаться к нормальному состоянию в ближайшие месяцы, исходя из текущих сроков перезапуска автомобильного завода.
Northshore и Tilden, по прогнозам, будут перезапущены в июле и августе соответственно.
Кроме того, производитель железной руды надеется возобновить строительство на своем заводе по производству горячего брикетированного железа (HBI) в Толедо, который был приостановлен 20 марта из-за Covid-19.