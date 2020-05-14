Нафтогаз уплатил налогов на 25% меньше Группа компаний "Нафтогаз" уплатила в государственный бюджет около 28 млрд грн налогов и сборов. Об этом со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины" сообщает БизнесЦензор.



Поступления от "Нафтогаза" составили более 12% общих доходов государственного бюджета за январь-апрель 2020 года.



В то же время за аналогичный период 2019 года группа "Нафтогаз" сообщала о перечислении в государственный бюджет около 37,2 млрд грн налогов и сборов. Тогда поступления от группы "Нафтогаз" составили более 16,5% общих доходов государственного бюджета за январь-апрель 2019 года.



Таким образом, уплата налогов группой "Нафтогаза" упала на 24,7%, в том числе из-за падения цен на газ.



По итогам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в государственный бюджет составил 121 млрд грн.



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