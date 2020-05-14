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Норникель не испытывает проблем со сбытом из-за пандемии

14.05.20 13:18
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Российский горно-металлургический гигант Норникель сообщил, что не испытывает проблем со сбытом продукции и отгрузкой металлов платиновой группы, несмотря на снижение мирового спроса и приземления пассажирских рейсов.

Норникель, крупнейший в мире производитель палладия и второй по объемам выпуска никеля, ранее подтверждал свой производственный прогноз на текущий год, но говорил, что видит риски для продажи 100% произведенных металлов.

Несмотря на “значительное сокращение мирового спроса на металлы” в связи с закрытием бизнеса из-за пандемии, у Норникеля нет проблем со сбытом, говорится в обзоре рынке металлов, подготовленного компанией.

Норникель получил несколько запросов от клиентов об отсрочке или отмене поставки незначительных объемов, которые были перенаправлены другим покупателям.

Поставки металлов платиновой группы поставляются грузовыми рейсами после отмены пассажирских рейсов.

После того, как Центробанк России приостановил покупку золота на внутреннем рынке, коммерческие банки отправляют его и серебро чартерными рейсами на международные рынки.

“Этот канал также может быть использован Норникелем при необходимости”, - говорится в обзоре.

Компания ранее улучшила прогнозы глобального рынка металлов на 2020 год, ожидая профицит никеля в этом в 130.000 тонн, сбалансированного рынка палладия.

МинПром

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