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Эксперты МЭА ухудшили прогноз по спросу на нефть

14.05.20 12:41 , Интерфакс
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Мировой спрос на нефть во втором квартале может упасть на 19,9 млн б/с, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).

"В этом отчете мы повысили нашу оценку по падению спроса на нефть в 2020 году на 690 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом - до 91,2 млн б/с. Так, потребление нефти в этом году сократится на 8,6 млн б/с, что является самым большим падением в истории, хотя предполагаемое снижение немного меньше, чем 9,3 млн б/с в прошлом месяце", - пишет МЭА.

Падение мирового спроса на нефть в апреле составило 25,2 млн б/с в годовом исчислении в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19.

По оценкам МЭА, загрузка НПЗ в мире во втором квартале снизится на 13,4 млн б/с, по году снижение составит 6,2 млн б/с. При этом в целом МЭА видит некоторое улучшение нефтяного рынка на фоне исторического сокращения добычи.

Предложение нефти в мире в мае снизится на 12 млн баррелей в сутки - до 88 млн б/с при условии полного выполнения сделки ОПЕК+ и с учетом падения производства в других странах, подсчитало МЭА.

Апрельское предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, во главе с США и Канадой, было на 3 млн б/с меньше, чем в начале года, отмечают эксперты.

В Агентстве также оценили ситуацию с добычей нефти в США. По данным МЭА, добыча в Штатах снижается быстрее, чем ожидалось, из-за закрытия скважин компаниями на фоне падения спроса и нефтяных цен.

Активность на сланцевых формациях упала до рекордно низких уровней, и почти все производители закрыли неэффективное производство.

Добыча нефти в Соединенных Штатах, по оценкам агентства, упала в апреле минимум на 630 тыс. б/с и упадет еще на 1,2 млн б/с в мае. В целом, сейчас прогнозируется, что добыча в США к концу года снизится на 2,8 млн б/с, в целом по году падение составит 1,1 млн б/с по сравнению с 2019 годом.

МинПром

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