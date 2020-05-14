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Газпром в первом квартале получил 4,2 млрд долл убытка

14.05.20 12:31
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Головная компания ПАО "Газпром" в первом квартале 2020 года получила 306,231 млрд рублей (4,2 млрд долл) убытка по российским стандартам (РСБУ), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных компании.

За аналогичный период 2019 года компания получила 199,469 млрд рублей чистой прибыли.

Для "Газпрома" как для компании, поставщика топливно-энергетических ресурсов, очень важен сезонный фактор. Поэтому зимние первый и четвёртый кварталы являются в годовом цикле компании наиболее значимыми. Во втором и третьем квартале прибыль компании нередко сильно снижалась и даже опускалась в отрицательную зону. Но первый, самый холодный квартал для отчета всегда был одним из опорных, на него в этом десятилетии приходилось до половины всей годовой прибыли компании.

Официальная публикация квартальной и бухгалтерской отчетности ПАО ожидается на следующей неделе, задерживаясь в условиях принятых карантинных мер и удаленной работы корпораций.

МинПром

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