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КНР отменила пошлины на концентрат редкоземельных металлов из США

14.05.20 12:22 , Металлоснабжение и сбыт
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Правительство КНР в рамках подписанного в январе текущего года соглашения о прекращении торговой войны со США с 19 мая отменило 25%-ю импортную пошлину на ряд американских товаров, включая концентрат редкоземельных металлов. Освобождение от пошлин действует до 18 мая 2021 г.

Китай доминирует на мировом рынке редкоземельных металлов, которые используются, в частности, для изготовления постоянных магнитов для смартфонов, другой электронной продукции, военной техники и прочих высокотехнологичных изделий. США имеют единственное предприятие, производящее редкоземельный концентрат, который затем отправляется в Китай для обогащения.

Пошлины на этот материал были повышены в Китае от 10 до 25% в июне 2019 г. в ходе торговой войны со США. Однако они не привели к сокращениям его поставок. Наоборот, в 2019 г. они увеличились на 67% по сравнению с предыдущим годом до 46,15 тыс. т. А в первом квартале 2020 г. в Китай поступило из США 23,09 тыс. т редкоземельного концентрата, что более чем в четыре раза превышает уровень годичной давности.

Вследствие этого, как сообщает китайская сторона, сохранение пошлин не имеет смысла. Они только увеличивают затраты для национальных производителей редкоземельных металлов, приобретающих американское сырье.

В январе-апреле 2020 г. китайский экспорт редкоземельных металлов составил 15,36 тыс. т. Это на 1,7% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Между тем, в американском Конгрессе инициируется принятие специального закона, направленного на избавление от зависимости от китайских поставок редкоземельных металлов. В соответствии с ним, государство и Пентагон должны стимулировать создание замещающего производства. В качестве партнера уже избрана австралийская компания Lynas.

МинПром

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