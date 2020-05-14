КНР отменила пошлины на концентрат редкоземельных металлов из США Правительство КНР в рамках подписанного в январе текущего года соглашения о прекращении торговой войны со США с 19 мая отменило 25%-ю импортную пошлину на ряд американских товаров, включая концентрат редкоземельных металлов. Освобождение от пошлин действует до 18 мая 2021 г.



Китай доминирует на мировом рынке редкоземельных металлов, которые используются, в частности, для изготовления постоянных магнитов для смартфонов, другой электронной продукции, военной техники и прочих высокотехнологичных изделий. США имеют единственное предприятие, производящее редкоземельный концентрат, который затем отправляется в Китай для обогащения.



Пошлины на этот материал были повышены в Китае от 10 до 25% в июне 2019 г. в ходе торговой войны со США. Однако они не привели к сокращениям его поставок. Наоборот, в 2019 г. они увеличились на 67% по сравнению с предыдущим годом до 46,15 тыс. т. А в первом квартале 2020 г. в Китай поступило из США 23,09 тыс. т редкоземельного концентрата, что более чем в четыре раза превышает уровень годичной давности.



Вследствие этого, как сообщает китайская сторона, сохранение пошлин не имеет смысла. Они только увеличивают затраты для национальных производителей редкоземельных металлов, приобретающих американское сырье.



В январе-апреле 2020 г. китайский экспорт редкоземельных металлов составил 15,36 тыс. т. Это на 1,7% меньше, чем в тот же период прошлого года.



Между тем, в американском Конгрессе инициируется принятие специального закона, направленного на избавление от зависимости от китайских поставок редкоземельных металлов. В соответствии с ним, государство и Пентагон должны стимулировать создание замещающего производства. В качестве партнера уже избрана австралийская компания Lynas.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



