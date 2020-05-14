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Saudi Aramco сократит поставки нефти в США и ЕС

14.05.20 11:58
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Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco в июне почти наполовину сократит поставки нефти в США и Европу, сообщает агентство Bloomberg со сылкой на источники. Также поставки будут сокращены в некоторые регионы Азии.

Речь идет по крайней мере о 12 азиатских клиентах, отмечает агентство. По информации восьми из них, сокращение было примерно на 20–30%. Наиболее пострадали покупатели в Китае и Индии.

Вместе с тем, по словам одного из источников, Saudi Aramco сократит поставки некоторым покупателям в США и Европе на целых 60% или 70% от обычных контрактных объемов.

С начала мая начала действовать новая сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Участники должны снизить суточный объем на 9,7 млн баррелей в мае—июне, на 7,7 млн во втором полугодии 2020 года и далее на 5,8 млн баррелей вплоть до конца апреля 2022-го.

МинПром

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