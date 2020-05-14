Saudi Aramco сократит поставки нефти в США и ЕС Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco в июне почти наполовину сократит поставки нефти в США и Европу, сообщает агентство Bloomberg со сылкой на источники. Также поставки будут сокращены в некоторые регионы Азии.



Речь идет по крайней мере о 12 азиатских клиентах, отмечает агентство. По информации восьми из них, сокращение было примерно на 20–30%. Наиболее пострадали покупатели в Китае и Индии.



Вместе с тем, по словам одного из источников, Saudi Aramco сократит поставки некоторым покупателям в США и Европе на целых 60% или 70% от обычных контрактных объемов.



С начала мая начала действовать новая сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Участники должны снизить суточный объем на 9,7 млн баррелей в мае—июне, на 7,7 млн во втором полугодии 2020 года и далее на 5,8 млн баррелей вплоть до конца апреля 2022-го.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



