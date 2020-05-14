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Минюст США заставит Novelis продать часть активов Aleris

14.05.20 12:06 , Металлоснабжение и сбыт
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Министерство юстиции США предложило судебным органам вынести решение, в соответствии с которым компания Novelis, относящаяся к индийской группе Aditya Birla Hindalco, должна будет продать часть активов другого американского производителя алюминиевой продукции Aleris, которого она приобрела в апреле текущего года.

Американские антимонопольные органы, изучая последствия слияния Novelis и Aleris, потребовали продажи всех активов Aleris по производству алюминиевого автолиста в США. Однако Novelis подала апелляцию на это решение. При этом было достигнуто соглашение, что данный процесс не станет препятствием для осуществления поглощения.

Апелляция Novelis была отклонена, так что теперь ей придется избавиться от части активов приобретенной компании. В структуре Aleris производство автолиста было одним из трех основных направлений бизнеса наряду с выпуском алюминиевого проката для строительной и аэрокосмической отраслей.

Тем не менее, несмотря на эту дезинвестицию, Novelis благодаря поглощению укрепит свои позиции в качестве крупнейшего производителя листового алюминиевого проката в мире. По состоянию на 2019 г., совокупный доход объединенной компании даже с учетом продажи части активов превысил 14,5 млрд долл.

МинПром

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