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США подозревают Вьетнам в нелегальной перепродаже китайского проката

14.05.20 11:46 , Металлоснабжение и сбыт
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Министерство торговли США по собственной инициативе инициировало расследование по импорту нержавеющего листового и полосового проката из Вьетнама.

По мнению Министерства, китайские компании могут использовать Вьетнам для обхода действующих в США антидемпинговых и компенсационных пошлин. В рамках этой схемы китайская продукция может подвергаться во Вьетнаме незначительной переработке, а затем экспортироваться в США.

Ранее американские власти распространили на вьетнамскую продукцию, произведенную с использованием китайского подката, антидемпинговые и компенсационные пошлины на холоднокатаные рулоны и оцинкованную сталь.

Расследование по импорту китайского нержавеющего листового проката в США стартовало в марте 2016 г. и год спустя завершилось введением антидемпинговых пошлин на уровне 63,86-76,64% и компенсационных в размере 75,60-190,71%.

При этом, как сообщает Министерство торговли США, поставки вьетнамского нержавеющего холоднокатаного проката на американский рынок выросли от 9,87 тыс. т в 2015 г. до 22,68 тыс. т в 2016 г., а в 2019 г. достигли 26,57 тыс. т.

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