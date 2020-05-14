Мининфраструктуры обнародовало план по возобновлению работы транспорта Министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения. Соответствующий план опубликовал глава ведомства Владислав Криклий в своем Telegram-канале.



На первом этапе планируется:



восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района),

внутриобластные маршруты,

50% пригородных поездов, возить людей с/на работу в часы "пик",

поезда "Интерсити +" дальнего следования, ночной экспресс,

внутреннее сообщение.



На втором этапе планируется:



восстановить межобластные и международные перевозки, в частности позволят работать маршруткам,

все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток,

все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных.



На третьем этапе восстановят:



поезда международного сообщения и при необходимости - сезонные пассажирские рейсы в Украину,

международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.



Напомним, в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующий законопроект инициировало Министерство инфраструктуры Украины.



МинПром





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