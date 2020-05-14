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Мининфраструктуры обнародовало план по возобновлению работы транспорта

14.05.20 11:34 , РБК Украина
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Министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения. Соответствующий план опубликовал глава ведомства Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

На первом этапе планируется:

восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района),
внутриобластные маршруты,
50% пригородных поездов, возить людей с/на работу в часы "пик",
поезда "Интерсити +" дальнего следования, ночной экспресс,
внутреннее сообщение.

На втором этапе планируется:

восстановить межобластные и международные перевозки, в частности позволят работать маршруткам,
все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток,
все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных.

На третьем этапе восстановят:

поезда международного сообщения и при необходимости - сезонные пассажирские рейсы в Украину,
международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.

Напомним, в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующий законопроект инициировало Министерство инфраструктуры Украины.

МинПром


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