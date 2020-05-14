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Северный поток-2 выходит на финальный этап строительства – СМИ

14.05.20 11:10 , Металлоснабжение и сбыт
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Российский газовый экспортер "Газпром" переводит строительство трубопровода "Северный поток-2" в финальную стадию в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg.

На спутниковых снимках немецкого порта Мукран, которые были опубликованы Planet Labs inc., видно, что секции газопровода, находившиеся в хранилище неподалеку от гавани, переместили на пристань с краном для их погрузки.

Плавучий трубоукладчик "Академик Черский", который вышел в феврале текущего года из порта "Находка" для строительства газопровода, встал на якорь в пяти километрах от порта.

Агентство поясняет, что Мукран является логистическим центром строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии по-прежнему положительно относится к проекту "Северный поток-2" и ожидает, что он будет завершен. Об этом говорится в ответе на запрос фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), который опубликован на сайте парламента страны.

МинПром

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