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Депутаты не увидели связи между карантином и кризисом в энергетике

14.05.20 10:25
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Верховная Рада не поддержала предложенные народным депутатом Викторией Гриб правки к изменениям в Налоговый кодекс, которые вносились для поддержания экономики в связи с коронавирусом.

"Сослались на то, что кризис в энергетике не связан с пандемией. Пыталась убедить коллег, что это не так", - отметила нардеп.

Она подчеркнула, что участники рынка электроэнергии находятся в критическом состоянии, а карантин - одна из причин. Сегодня на рынке огромный дисбаланс платежей между его участниками и потребителями. До сих пор не решена глобальная проблема 30 миллиардной задолженности ГП "Энергорынок", что усугубляет ситуацию.

"Именно по этой причине я и предложила ряд поправок в Налоговый кодекс. Все они направлены на улучшение финансового состояния рынка и нормализации платежного баланса. Под лежачий камень вода не течет. Если сидеть, сложа руки, и не искать пути выхода из кризиса, ситуация сама по себе не решится", - отметила В.Гриб.

"Поэтому просила подержать отрасль и потребителей в период действия карантина, а также ослабить нагрузку на энергетические предприятия, вызванную введением ряда мер по противодействию COVID-19. К сожалению, сегодня мои коллеги меня не услышали", - резюмировала народный депутат.

МинПром

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