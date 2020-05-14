Депутаты не увидели связи между карантином и кризисом в энергетике Верховная Рада не поддержала предложенные народным депутатом Викторией Гриб правки к изменениям в Налоговый кодекс, которые вносились для поддержания экономики в связи с коронавирусом.



"Сослались на то, что кризис в энергетике не связан с пандемией. Пыталась убедить коллег, что это не так", - отметила нардеп.



Она подчеркнула, что участники рынка электроэнергии находятся в критическом состоянии, а карантин - одна из причин. Сегодня на рынке огромный дисбаланс платежей между его участниками и потребителями. До сих пор не решена глобальная проблема 30 миллиардной задолженности ГП "Энергорынок", что усугубляет ситуацию.



"Именно по этой причине я и предложила ряд поправок в Налоговый кодекс. Все они направлены на улучшение финансового состояния рынка и нормализации платежного баланса. Под лежачий камень вода не течет. Если сидеть, сложа руки, и не искать пути выхода из кризиса, ситуация сама по себе не решится", - отметила В.Гриб.



"Поэтому просила подержать отрасль и потребителей в период действия карантина, а также ослабить нагрузку на энергетические предприятия, вызванную введением ряда мер по противодействию COVID-19. К сожалению, сегодня мои коллеги меня не услышали", - резюмировала народный депутат.



МинПром



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