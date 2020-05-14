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Moody’s прогнозирует мировой обвал автопродаж

14.05.20 09:58
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Международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по мировым продажам автомобилей в 2020 году. Согласно новому отчету, Moody’s Investors Service вновь снизило прогноз продаж в мировом автомобильном секторе на фоне экономического воздействия пандемии коронавируса. Теперь рейтинговое агентство ожидает, что глобальные продажи автомобилей в 2020 году упадут на 20%, по сравнению с предыдущим прогнозом падения на 14%.

"Заглядывая в будущее, глобальный рост продаж автомобилей в 2021 году, скорее всего, восстановится на 11,5%, хотя и с уменьшенной базы, в связи с ожиданиями роста ВВП G20 в следующем году на 4,8%",— сказал старший вице-президент Moody’s Фальк Фрей.

В ближайшем будущем спрос в Европе продолжит снижаться, а продажи автомобилей в 2020 году упадут на 30%, по сравнению с предыдущим прогнозом падения на 21%. Продажи автомобилей в США упадут на 25% в 2020 году, по сравнению с предыдущим прогнозом падения на 15%.

Китай является единственным крупным автомобильным рынком, для которого агентство не изменило прогноз продаж на 2020 год. Продажи автомобилей в Китае сократятся на 10% в этом году на фоне признаков того, что спрос начинает возвращаться к нормальному уровню после резкого снижения в первом квартале.

В апреле в Китае было продано 2,07 млн автомобилей. Как отмечает Китайская ассоциация производителей автомобилей, это выше на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и первый рост продаж автомобилей с июня 2018 года. Этому способствовал рекордный рост продаж коммерческих автомобилей: в апреле было продано 500 тыс. единиц, это на 32% выше, чем в апреле 2019 года.

МинПром

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