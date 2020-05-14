Экономике США грозит длительный период слабого роста Глава Федрезерва Джером Пауэлл сказал в среду, что США может грозить “длительный период” слабого роста и стагнирующих доходов, пообещал расширить использование потенциала ФРС при необходимости и призвал к увеличению бюджетных расходов, передает Reuters.



Взгляд ФРС на отрицательные ставки не изменился, Комитет по открытым рынкам не рассматривает такой инструмент, сказал Пауэлл. По его словам, американский ЦБ намерен продолжать использовать уже применявшиеся инструменты.



При худшем развитии событий экономике США грозит “длительный период низкого роста производительности и стагнирующих доходов... Дополнительная бюджетная поддержка может быть дорогостоящей, но она того стоит, если это поможет избежать долгосрочного экономического ущерба и приведет нас к более сильному восстановлению”, сказал Пауэлл, фактически прямо призвав Конгресс увеличить бюджетные стимулы.



Пауэлл добавил, что шок от коронавируса, похоже, стал сильнейшим в истории и ФРС продолжит использовать инструменты “в полной мере”, пока не пройдет кризис.



МинПром





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