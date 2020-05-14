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ЕЭК заметила демпинг у китайских трубников

14.05.20 09:17 , МеталлСервис
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Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии сообщил о начале повторного антидемпингового расследования в отношении стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин (OCTG), происходящих из КНР и ввозимых на единую таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Расследование инициировано Челябинским трубопрокатным заводом, Первоуральским новотрубным заводом, Волжским, Северским и Синарским трубными заводами, Таганрогским металлургическим заводом, а также "ТМК-Казтрубпром" в связи с истечением срока действия пошлин, введённых в августе 2015 года.

"Исходя из данных за 2019 год, демпинговый импорт нефтегазопромысловых труб, происходящих из КНР, на ТТ ЕАЭС продолжился, несмотря на антидемпинговую меру. Демпинговая маржа по их поставкам превышала размер минимально допустимой демпинговой маржи и составила 21,1%. В целом за 2016-19 гг. на рынке ЕАЭС произошёл рост объёма потребления товара на 15,4%, в 2019 - на 0,5% в годовом сопоставлении. Импорт таких труб, изготовленных в Китае, за 2016-19 гг. вырос на 44,6%, в 2019 - на 11,7%", - говорится в уведомлении.

В настоящее время антидемпинговая пошлина составляет от 12,23% до 31% от таможенной стоимости (в зависимости от производителя). Для ряда китайских трубников одобрены ценовые обязательства.

МинПром

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