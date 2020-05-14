В начале мая металлурги КНР увеличили выплавку В течение первой декады месяца (1-10 мая 2020 года) ведущие металлургические предприятия КНР, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 2,0517 млн. тонн стали за сутки. Рост объёмов по сравнению с предыдущей декадой — 1,97%, к средним показателям апреля — 5,44%, в годовом сопоставлении — 0,28%, сообщает SMM.



Производство металлопродукции по сравнению с 21-30 апреля сократилось на 6,31% до 1,91 млн. тонн.



По состоянию на 10 мая запасы стальной продукции на 97 предприятиях CISA составляли 14,6618 млн. тонн — на 0,45% меньше, чем 30 апреля, но на 53,81% больше по сравению с началом года.



МинПром



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