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В начале мая металлурги КНР увеличили выплавку
14.05.20 08:53 , МеталлСервис
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В течение первой декады месяца (1-10 мая 2020 года) ведущие металлургические предприятия КНР, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 2,0517 млн. тонн стали за сутки. Рост объёмов по сравнению с предыдущей декадой — 1,97%, к средним показателям апреля — 5,44%, в годовом сопоставлении — 0,28%, сообщает SMM.
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