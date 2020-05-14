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ЕС готов дать Украине льготный кредит на 500 млн евро

14.05.20 08:08
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В Европейской комиссии констатируют, что Украина, приняв в среду закон о банках, выполнила все условия, необходимые для выделения последнего транша четвертой программы макро-экономической помощи в размере 500 млн евро, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель Европейской комиссии.

"Мы приветствуем голосование в украинском парламенте закона о банковской реформе. Украина уже внедрила комплексный пакет реформ в рамках четвертой программы макроэкономической помощи. Согласно нашей оценке, конкретные условия политики для выплаты второй партии в размере €500 млн в рамках программы были выполнены", - заявил он.

Представитель ЕК считает, что последний транш может быть выделен "после выполнения предыдущих действий из программы МВФ". "Сегодняшнее голосование является важным шагом вперед в этом направлении", - подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макро-финансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на €1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в €1 млрд была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018-го. Получение второго прогнозировалось на весну-2019, однако на тот период Украина не выполнила ряда обязательств.

МинПром

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