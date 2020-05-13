Конец низких цен: в регионах начал дорожать автогаз

С 12 на 13 мая стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы "Приват" в среднем выросла на 10 коп./л. Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, станции группы "Приват" повысили стоимость СУГ на 50 коп./л, до 7,75 грн/л в Винницкой области, на 60 коп./л, до 7,45 грн/л — в Житомирской области и на 20 коп./л, до 7,80 грн/л в Кировоградской области.
Кроме того, на станциях сети "Автотранс" средняя цена автогаза тоже выросла на 10 коп./л, до 7,98 грн/л.
Средняя цена СУГ по Украине 13 мая составила 8,26 грн/л (+2коп./л).
Как сообщалось, 6 мая оптовые цены СУГ пошли в рост. По данным "А-95", средняя оптовая цена СУГ на ГНС 12 мая составляла 12 540 грн/т (+660 грн/т к 6 мая).
"Ожидаемо вырос импортный паритет после перерыва на выходных, послабление карантина поддержало сезонный рост потребления. На следующей неделе можно ожидать цены в мелком опте еще на 500–1000 грн/т дороже", — прокомментировал итоги прошлого аукциона, на котором СУГ подорожал на 12%, директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.