На рынке электроэнергии и в угольной промышленности дефицит средств равен 51 млрд грн

Дефицит средств на рынке электроэнергии и в секторе угольной промышленности составляет 51 млрд грн. Об этом во время заседания правительства сказала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, сообщает Укринформ.
"Дефицит средств на рынке составляет 51 млрд грн. Он состоит из задолженности на рынке электрической энергии, а около 9 млрд грн - это дефицит государственных шахт", - рассказала О.Буславец.
Она отметила, что в электроэнергетике также возникла физическая разбалансированность.
"Физическая разбалансированность возникла из-за снижения потребления в пределах 8-10%, у нас был увеличен импорт электроэнергии за последние несколько месяцев, стремительный рост ВИЭ в структуре генерации в Украине. Также мы наблюдаем маловодный год, что привело к снижению генерации гидроэнергетики", - отметила и.о. министра и напомнила, что первым шагом Антикризисного энергетического штаба было утверждение прогнозного баланса.
"Было необходимо разработать реальный прогнозный баланс, он был составлен и утвержден. Принципом баланса было отражение реального потребления в условиях карантина", - рассказала О.Буславец.
Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, напомнил, какие задачи стоят перед правительством и министерством на сегодняшний день.
"Мы разработали и утвердили антикризисный план в сфере энергетики. Перед нами стоит две задачи: тактические шаги для стабилизации в краткосрочной перспективе. Второе - это стратегические решения, которые позволят сформировать нормальную систему работы, где будут учтены интересы потребителей, энергетиков, предпринимателей", - добавил глава правительства.