Сбор зерновых в Украине снизится на 7-10 млн тонн Реалистичный сценарий Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства предполагает, что украинские аграрии в 2020 году соберут 65-68 млн тонн урожая зерновых культур, сообщил глава ведомства Игорь Петрашко.



"Хорошо, что пошли дожди и ситуация с засухой исправляется. Битва за урожай происходит постоянно. На данный год мы прогнозируем несколько сценариев по урожаю, наиболее реалистичный предусматривает 65-68 млн тонн, что ниже, чем в прошлом году, но это значительные объемы, которые позволят обеспечить продовольственную безопасность в Украине и сохранить за ней статус большой экспортной страны", - сказал министр в ходе брифинга по итогам заседания правительства в среду.



Как сообщалось, предыдущий прогноз Минэкономики по урожаю зерновых на 2020 год в Украине, озвученный замминистром экономики Тарасом Высоцким в конце апреля, предусматривал 63-65 млн тонн.



Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн.



МинПром



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