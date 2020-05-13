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Зеленский рассказал о смягчении карантина с 22 мая

13.05.20 16:58 , РБК Украина
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Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап смягчения карантина в Украине с 22 мая. Об этом он заявил в ходе традиционного видеообращения.

В.Зеленский отметил, что Украина уже третий день живет в режиме первого этапа смягчения карантина.

"Не отмена, не конец, а именно смягчение. Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другое", - заявил он.

Он также подчеркнул, что еще не ясно, как планировать летний отпуск, когда возобновятся полеты и работа кинотеатров.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. Я еще раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности соседей. Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим", - добавил В.Зеленский.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления карантина. Он также отметил, что Украина находится на так называемом плато заболеваемости.

Сегодня стало известно, что в Киеве после 22 мая намерены восстановить работу транспорта в обычном режиме. При этом местные власти просят правительство разрешить запуск метрополитена с 25 мая.

МинПром

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