Зеленский рассказал о смягчении карантина с 22 мая Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап смягчения карантина в Украине с 22 мая. Об этом он заявил в ходе традиционного видеообращения.



В.Зеленский отметил, что Украина уже третий день живет в режиме первого этапа смягчения карантина.



"Не отмена, не конец, а именно смягчение. Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другое", - заявил он.



Он также подчеркнул, что еще не ясно, как планировать летний отпуск, когда возобновятся полеты и работа кинотеатров.



"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. Я еще раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности соседей. Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим", - добавил В.Зеленский.



Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления карантина. Он также отметил, что Украина находится на так называемом плато заболеваемости.



Сегодня стало известно, что в Киеве после 22 мая намерены восстановить работу транспорта в обычном режиме. При этом местные власти просят правительство разрешить запуск метрополитена с 25 мая.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



