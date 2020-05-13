Шмыгаль возглавит центр по трансформации угольных регионов Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал создание Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов. Об этом сообщает РБК-Украина.



Так, созданный сегодня Координационный центр возглавил премьер-министр Денис Шмыгаль, а его заместителем был назначен министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.



Кроме того, в состав Координационного центра войдут представители украинских министерств, руководители Львовской, Волынской, Луганской и Донецкой областей, народные депутаты, а также представители всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления.



Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила о согласии страны принять участие в пилотном проекте по трансформации украинских угольных шахт. На виртуальной встрече Д.Шмыгаль и А.Меркель обсудили трансформацию угольных регионов Украины.



Президент Владимир Зеленский утверждал, что трансформация угольных регионов будет проходить исходя из того, что ни одна шахта не будет закрыта, пока шахтеров не трудоустроят на другую работу.



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