Британская экономика переживает наибольшее падение с 2008 года Британское статистическое управление сообщило, что по итогам первого квартала ВВП страны сократился на 2% в месячном исчислении. Это стало самым значительным снижением с четвертого квартала 2008 года, когда во всем мире обострился финансовый кризис 2007–2009 годов.



Аналитики ожидают, что по итогам второго квартала британский ВВП покажет значительно худшую динамику, чем в первом, для которого они ожидали снижение на уровне 2,5%. В годовом исчислении британский ВВП сократился в первом квартале на 1,6%, что также является самым значительным снижением с четвертого квартала 2009 года.



Дело в том, что британское правительство объявило о введении обязательных карантинных мер в самом конце первого квартала — 23 марта. Тем не менее только в марте ВВП Великобритании сократился на 5,8% — это стало худшим значением с 1997 года, когда в стране начала фиксироваться официальная статистика ВВП по отдельным месяцам.



На фоне карантинных мер и растущих убытков многие британские компании объявляют о масштабных сокращениях рабочей силы или снижают дивиденды акционерам. Авиакомпании British Airways и Virgin Atlantic уже сообщили о планах сокращения трети сотрудников — в общей сложности около 15 тыс. человек. В конце апреля нефтяная компания Shell сократила дивиденды впервые со Второй мировой войны.



МинПром



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