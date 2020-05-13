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Британская экономика переживает наибольшее падение с 2008 года

13.05.20 16:18
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Британское статистическое управление сообщило, что по итогам первого квартала ВВП страны сократился на 2% в месячном исчислении. Это стало самым значительным снижением с четвертого квартала 2008 года, когда во всем мире обострился финансовый кризис 2007–2009 годов.

Аналитики ожидают, что по итогам второго квартала британский ВВП покажет значительно худшую динамику, чем в первом, для которого они ожидали снижение на уровне 2,5%. В годовом исчислении британский ВВП сократился в первом квартале на 1,6%, что также является самым значительным снижением с четвертого квартала 2009 года.

Дело в том, что британское правительство объявило о введении обязательных карантинных мер в самом конце первого квартала — 23 марта. Тем не менее только в марте ВВП Великобритании сократился на 5,8% — это стало худшим значением с 1997 года, когда в стране начала фиксироваться официальная статистика ВВП по отдельным месяцам.

На фоне карантинных мер и растущих убытков многие британские компании объявляют о масштабных сокращениях рабочей силы или снижают дивиденды акционерам. Авиакомпании British Airways и Virgin Atlantic уже сообщили о планах сокращения трети сотрудников — в общей сложности около 15 тыс. человек. В конце апреля нефтяная компания Shell сократила дивиденды впервые со Второй мировой войны.

МинПром

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